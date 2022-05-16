Muğla Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi kuruluşunu ilan etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenci olan ve Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin davasının bugün görülen duruşmasında Muğla'da bir süredir mücadele eden Kadın Dayanışma Komiteleri de yer aldı.

Ortaca, Marmaris ve Köyceğiz'den duruşmaya gelen Kadın Dayanışma Komiteleri'ne Adliye önünde kuruluşunu duyuran Muğla Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi de katılmış oldu.

Muğla Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi'nden yapılan açıklamada; "Bugün burada Muğla Adliyesi önünde sıra arkadaşımız ve yoldaşımızın duruşmasında Muğla Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi'nin kurulduğunu ilan ediyoruz" denildi.