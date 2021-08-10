Akbelen Ormanı'nı hedef alan saldırılara karşı TKP Muğla İl Örgütü tarafından bir açıklama yapıldı.

"Muğla halkı ormanlarını yangına karşı nasıl savunduysa Akbelen ormanını da savunacak!" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muğla halkı 29 Temmuz 2021 gününden bugüne onlarca noktada çıkan orman yangınlarıyla canla başla mücadele ediyor. Gencecik bir kardeşimizi bu mücadelede kaybettik.

Hayvanlarımız, toprağımız, ormanlarımız, canımız tutuştu. Ama Muğla halkı boyun eğmedi, elbirliği ve dayanışmayla yangına karşı mücadele etti. Öfkelendik, içimiz acıdı ama bu toprakları, bu doğayı bırakmayız dedik. Muğla bu yangına teslim olmayacak, tek bir ağacımız, doğal hayatı temsil eden tek bir canlımız dahi ayakta kalsa ona sahip çıkacak, çoğaltacak, yeniden ormanlarımıza kavuşacağız dedik. Ve dün gece AKP hükümetinin kolluk kuvvetleri Muğla’da Akbelen Ormanı’na sahip çıkan İkizköy halkını zor kullanarak kendi topraklarından çıkardı.

Amaç ormanı savunmalarına engel olmak. Yangınla gündeme gelen Kemerköy Termik Santrali’ni 2014 yılında özelleştirmeyle alan Limak – IC İçtaş ortaklığı santralin kömür ihtiyacını temin için Akbelen ormanlık alanında yapmak istediği kömür arama ve işletme faaliyetleri için ormanda ağaç kesecek. Başladıkları, İkizköylüler karşı koyunca durmak zorunda kaldıkları ormandaki ağaçların kesim işlemlerine devam etmek istiyorlar. Yani AKP hükümetinin kolluk kuvvetleri Limak’ın çıkarları için orada ve Limak ağaçları rahatça kesebilsin diye köylülere zor kullandı.

Bu düzenin kuralı bu, parası verilmiş, AKP’den oluru alınmış, ağaçsa ağaç, ormansa orman kesilecek, Limak ya da başka bir yerde başka bir patron kazanabilsin diye burada kömür başka yerde başka bir maden illa çıkacak. Ama ormanları yanan Muğla halkının da çıkardığı başka bir ders ve kural var: Ağaçsa ağaç, ormansa orman, bu memleketi savunmak bu halkın boynunun borcu. Ve gördük ki halk elbirliği ederse, dayanışma büyürse tek bir ağacımızı bu aç gözlülere kaptırmayız.

İkizköy’ün yurtsever insanları, Akbelen ormanına sahip çıkanlar yalnız değiller. Ormanlarını yangına karşı nasıl savunduysa Muğla halkı, Akbelen ormanını da savunacak, İkizköylülerden dayanışmasını esirgemeyecektir.