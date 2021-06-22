Muğla açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla açıklarında AFAD'a göre 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde saat 01.14'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Muğla Datça'nın 41,77 km açığı olarak duyurdu.

Deprem Muğla'da ve çevre illerde de hissedildi.