Muğla açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde saat 01.14'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin merkez üssünü Muğla Datça'nın 41,77 km açığı olarak duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 21, 2021
Büyüklük : 5.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 41.77 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 22.06.2021, 01:14:15 TSİ
Enlem : 36.3818 N
Boylam : 27.0863 E
Derinlik : 11.40 km
Detay : https://t.co/fS5lfPU4O1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem Muğla'da ve çevre illerde de hissedildi.