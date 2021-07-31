Muğla açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Muğla ve çevresinden de hissedilen deperemin büyüklüğü AFAD tarafından 4,5 olarak kaydedildi.

Kısa bir süre sonra ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. İkinci depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3,8 olarak kaydedildi.

23.45 sularında bir sarsıntı daha yaşanırken bu depremin büyüklüğüyse 3,7 olarak bildirildi.

00,50 sularındaki üçüncü deprem ise yine Datça açıklarında 3,6 büyüklüğünde meydana geldi.