Müftülük eliyle KYK yurtlarında mevlid kandili programı

AKP KYK yurtlarında müftülükler eliyle kandil programı düzenliyor, öğrencilere Diyanet kitapları veriliyor.
İHA'nın haberine göre, Kilis’teki KYK yurtları Nakşidil Kız Yurdu, Mercidabık Kız Yurdu, M.Bedevi Kız Yurdu ve Kilis Kız Yurdu'nda düzenlenen mevlid programlarında, Kuran, salavatlar getirildi, ilahiler okundu.
Programlara konuşmacı olarak Kilis İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Ayşe Özdemir katıldı.
Programlarda ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığının belirlediği “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” teması çerçevesinde, "2021 Yılı Mevlid-i Nebi Sinevizyon gösterimi" yapıldı.