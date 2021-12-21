Müderrisoğlu: Amiraller bildirisi ile TÜSİAD bildirisi birbirinin ruh ikizi

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, TÜSİAD'ın son açıklamasını hedef aldı.

"Bilmem sizde de aynı his uyandı mı? Adli takibe uğrayan şu 'Emekli amiraller bildirisi' ile 'TÜSİAD bildirisi' birbirinin ruh ikizi gibi durmuyor mu?" diyen Müderrisoğlu, "Emekli komutanları Montrö üzerinden, kıdemli-kademeli iş insanlarını ise yeni ekonomik program bahanesi ile örgütleyen bir 'çekirdek kadro' olabilir mi? 'Ne duruyoruz?', 'Gün, bugündür!' ekipleri pek çok kurumda, her dakika iş başında olmayı sürdürüyor mu?" ifadesini kullandı.