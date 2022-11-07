Mücevherlere ilişkin de konuştu... Dilek Ertek'in avukatı: 'Şu an herkes şüpheli'

Tahiti'de yaşamını yitiren Dilek Ertek'in aile avukatı Didem Büyükpınar, "Soruşturma devam ediyor, şu an herkes şüpheli konumunda" yorumunda bulundu.

Sabah'a konuşan Büyükpınar, "Dilek Hanım'ın oğlu orada yapılan araştırmaları avukatlarla birlikte takip ediyor. Çok acı bir kayıp. Bugün veya yarın dönecek. Söylendiği gibi onlar kayıp, bunlar kayıp gibi bir şey yok. Dilek Hanım'ın eşyaları Gökçe Bey'e teslim edilecek. Onlar teslim edildiği zaman neyin kayıp olup olmadığı anlaşılacak. Şu aşamada mücevherlerin kayıp olduğuna ilişkin çıkan haberler doğru değil" dedi.

Avukat, "Kaptanın ve ilgili personellerin ifadesi alındı. Geminin yaptığı araştırma kayıtları da adli makamlara teslim edildi. Kaptanın seyir defterini yetkili makamlar aldı. Şu ana kadar yapılan soruşturma neticesinde Ertek'in o gece yanında kim veya kimlerin olduğunun henüz teşhisi yapılmadı. Dilek Hanım erkek arkadaşı ile birlikte gitmişti tatile. Uzun yıllardır beraberlerdi. Onun bu olayda bir ilgisi yoktur diyemiyoruz. Kaptandaki delilleri, geminin kamera kayıtlarını hep birlikte değerlendirdikten sonra ancak bir açıklamada bulunabiliriz. Bizim için de şu anda herkes şüpheli" yorumunda bulundu.

Soruşturmanın devam ettiğine dikkat çeken Avukat Büyükpınar, "Olayın nasıl gerçekleştiğine dair gemi kayıtları, kaptanın seyir defteri inceleniyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bir kaza olduğunu düşünüyoruz. Cinayet fikrinden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü o çok acı bir şey" ifadelerini kullandı.

Ertek, 26 Ekim'de İsviçreli sevgilisiyle doğum gününü kutlamak için Norwegian Spirit adlı cruise gemisine bindi. Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, sevgilisi gün boyu kendisinden haber alamadığı Ertek'in kayıp olduğunu bildirdi.

Kamera kayıtlarının incelenmesiyle işkadınının balkondan aşağı düştüğü tespit edildi. Annesinin öldüğünü öğrenen Gökçe Atuk, Tahiti'ye giderek annesini aramaya başlasa da, Ertek'in cansız bedenine ulaşılamadı. Atuk ve avukatının Tahitili yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.