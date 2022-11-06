Dilek Ertek'in öldürüldüğü şüphesi: 20 saat sonra bildirildi, mücevherleri yoktu

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.’nun Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek 4 Ekim tarihinde tatile gittiği Tahiti'de tekneden denize düşerek hayatını kaybetmişti. Ertek'in hayatını kaybetmesinin ardından olaya dair kimi detaylar ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; Ertek'in tatile birlikte çıktığı İsviçreli erkek arkadaşı Ertek’in kayıp olduğunu 20 saat sonra akşam saat 22:00’de bildirdi. Olayın gece 03.00 sıralarında yaşanmasına karşın Ertek'in sevgilisinin durumu 20 saat sonra gemi yönetimine bildirmesi dikkat çekti.

Güvertenin başında ve sonunda olan kameralar incelenirken söz konusu saatte net olmayan bir karartının denize düştüğü görüldü. Gemi yönetimi Ertek'in sevgilisini ayrı bir odada gözlem altında tutarak, 3 gün sonra Tahiti’ye yanaştı. Ertek'in sevgilisi Tahiti'de polis tarafından sorgulandı ancak yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılarak ülkesine döndü.

Aynı kamaraya başka yolcu alındı

Gemide Ertek’in kamarasına 2 gün sonra ise başka yolcu alındı. Prosedüre göre gemi mürettabatının sorgulanması, odanın detaylı incelenmesi ve yan odalardaki müşterilerin sorgulanması gerekirken söz konusu uygulamaların hiçbirinin yapılmadığı bildirildi. Tahiti, yaşanan olayın kendi sınırlarında olmadığını belirtirken Ertek’in avukatları en yakın karanın Tahiti sorumluluğunda olduğunu savundu. Ertek'in avukatlarının gemiye ayrı bir dava açmaya hazırlandığı aktarıldı.

Mücevherleri çıkmadı

Her zaman üzerinde milyonlarca dolar değerinde takılar taşıdığı belirtilen Ertek'in odasından ise hiç mücevher çıkmaması dikkat çekti. Gemi yönetiminin Ertek'in eşyalarını teslim ettiği ancak çantasında sadece kıyafetleri ve kişisel eşyalarının olduğu aktarıldı.