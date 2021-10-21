MUÇEV, sit alanında ÇED raporunu beklemeden inşaata başladı

Muğla Marmaris'te arkeolojik sit alanı ve özel çevre koruma bölgesi içerisinde kalan Karacasöğüt’te, MUÇEV, ÇED raporunu beklemeden tekne bağlama iskelesi kapasite artırımı projesi için inşaata başladı.

Proje için Muğla Valiliği tarafından 24 Eylül 2020’de ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı alındı. Marmaris Belediyesi, 60 yat bağlama kapasitesine sahip olan iskelenin 187 yat kapasitesine çıkarılmasının ÇED sürecine tabi yat limanları kapsamında incelenmesi gerektiğini belirterek Muğla İdare Mahkemesi’nde dava açtı. MUÇEV ruhsatı alır almaz bölgede proje çalışmalarına başladı. Bölge halkı, dava sürerken projenin başlamasına tepki gösterdi.

Davacı belediye, şirkete ruhsat vermiş

Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin konu hakkında verdikleri dilekçeler sonrasında Marmaris Belediyesi’nin dava açtığını, fakat belediyenin şirkete ruhsat verdiğini söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde inşaat sahasına iskele yapımında kullanılmak üzere denize çakılacak kazıklar yığıldı, akabinde kazıklar bir bir çakılmaya başlandı. Devam eden dava süreci ve hâlâ yürürlükte olan inşaat yasağı nedeniyle tepki gösteren köy halkı ve çevre gönüllüleri ile halka açık bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı esnasında alana apar topar daha boyası kurumamış bir tabela getirilince büyük bir şaşkınlık yaşandı. Tabela okununca anlaşıldı ki daha önce davacı avukatı tarafından verilen bilgiye göre 23 Ağustos’ta dava dosyasına sunulan bilirkişi raporunda ‘ÇED gereklidir’ sonucu olduğu halde davacı belediyenin inşaata ruhsat vermiş olduğu görüldü. MUÇEV’in doğamıza zarar vermesine izin vermeyeceğiz.”

MUÇEV nedir?

Yönetim kadrosunda Cumhurbaşkanı Danışmanı, bakanlık bürokratları, eski vali ve kaymakamın da bulunduğu bir şirket. Edirne’den Çanakkale’ye, Muğla’dan Antalya’ya tüm kıyıların işletmelerini Muğla merkezli MUÇEV isimli bir şirkete devredildi.