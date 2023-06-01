Mücella Yapıcı’yı kelepçeli muayene eden diş hekimine ceza

Gezi Davası'nda tutuklanan Mücella Yapıcı'yı geçtiğimiz yıl hastanede kelepçeli muayene eden diş hekimi M.K. hakkında İstanbul Diş Hekimleri Odası'na şikayette bulunulmuştu.

İstanbul Diş hekimleri Odası'ndan şikayet dilekçesine gelen yanıtta ise söz konusu diş hekiminin inceleme yazısına cevap vermediği belirtilerek, hekim hakkında disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına oy birliğiyle karar verildiği aktarılmıştı.

Birgün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre Yapıcı'nın avukatı şikayeti Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Genel Merkez'e taşıdı. TDB şikayeti kabul ederek İstanbul Diş Hekimleri Odası'ndan hekim hakkında savunma alınmasını istedi. Ardından diş hekimi hakkında "Uluslararası düzenlemeler ve meslek ilke ve etiğine aykırı davranış" nedeniyle uyarı cezası verildi.