Mücella Yapıcı en yüksek oyla TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi seçildi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 47. Olağan Genel Kurulu 26-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde "Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz" başlığı altında gerçekleştirildi.

Genel Kurulda yapılan seçimlerde Gezi Davası’nda tutuklanan Mücella Yapıcı, delegelerden en yüksek oyu alarak TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

TMMOB delegeleri, TMMOB ve bağlı odalarının Gezi Davası hukuk katline karşı başlattığı Adalet Nöbeti’ne de büyük katılım sağlayarak, TMMOB ve bağlı odaların hukuksuzluğa karşı direneceklerini vurguladılar.

'Gezi Direnişi aydınlık bir Türkiye geleceğinin temsilcisidir'

Genel Kurul'un bugün yayımlanan sonuç bildirgesinde de şu ifadelere yer verildi:

"Ülke tarihimizin en görkemli, en yaratıcı, en gurur verici halk hareketi olan Gezi Direnişi’nin parçası olan arkadaşlarımız uydurma deliller ve asılsız suçlamalarla yargılandıkları dava sonucunda hapis cezasına mahkum edilerek tutuklandılar. Gezi Davası’nda mahkum edilen arkadaşlarımızın nezdinde siyasi iktidarın cezalandırmak istediği tüm Gezi Direnişi ve o direnişin parçası olmuş milyonlarca kişidir. Çünkü Gezi Direnişi, AKP’nin 20 yılda yarattığı çürümüş, köhne düzenin tam karşısında yer alan aydınlık bir Türkiye geleceğinin temsilcisidir.

Aralarında TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu yargılanan arkadaşlarımız hukuki gerekçelerle değil, politik hesaplarla cezalandırılmışlardır. Gezi Direnişi nasıl ki bu ülkenin yüz akı ve onurlu tarihinin bir parçasıysa, Gezi Direnişi Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız da bizim yüz akımız ve onurlu tarihimizin bir parçasıdır.

İktidar dayatmasıyla, kurgu iddianamelere dayanarak verilen bu mahkeme kararı Gezi’nin tertemiz direnişini lekeleyemeyecektir. Bu kararı kabul etmiyoruz! Gezi Direnişinin arkasında dimdik durduğumuz gibi, Gezi Davasında yargılanan ve ceza alan arkadaşlarımızın da yanında dimdik durmaya devam edeceğiz!

Halkı hedef alan, toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik bu karar, gelecekte hem iktidar sahiplerinin hem de bu kararın altında imzası bulunanların üzerinde bir utanç vesikası olarak kalacak ve örgütümüz bu hukuksuzlukların sorumlularının yargılanması için gerekli mücadeleyi verecektir."