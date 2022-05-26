TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu başladı: 'Gezi'ye, emeğimize, mesleğimize sahip çıkıyoruz'

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 47. Olağan Genel Kurulu, konukların ve delegelerin katılımıyla 26 Mayıs 2022 tarihinde Kocatepe Kültür Merkez'inde başladı.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül'ün açtığı 47. Olağan Genel Kurulumuzun Divan Kurulu, Ali Ekber Çakar'ın başkanlığında, Mehtap Ercan Bilgen, Adil Güneş Akbaş, İmren Taşkıran, Buket Çelik, Mukaddes Şamioğlu ve Mehmet Veysi Çevrim'den oluştu.

Gezi Direnişi hakkında gerçekleştirilen sinevizyon gösteriminin ardından TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Genel Kurulun Açılış Konuşması'nı yaptı. Koramaz konuşmasına cezaevinde bulunan Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve tüm Gezi Davası tutuklularını selamlayarak başladı. Siyasi iktidar güdümündeki yargı kararlarının Gezi Direnişine leke düşüremeyeceğini dile getiren Koramaz, Gezi Davasında tutuklanan arkadaşlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Emin Koramaz'ın ardından salonda bulunan siyasi parti ve emek örgütleri temsilcilerine söz verildi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın ardından Sol Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen bir konuşma yaptı.

İşleyen, "Yıllardır halka yapmadığı kötülük kalmayan AKP iktidarı sonrasında kurulacak Türkiye'de Gezi'de yarattığımız değerlerin temel belirleyici olacağını, tek adam rejimine karşı hep birlikte mücadele ederek son verileceğini" söyledi.

İşleyen'in ardından Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, son zamanlarda verilen yargı kararları ve sosyal hayatı yasaklamaya dönük uygulamaların ülkeyi faşizme götürme yolunda döşenen taşlar olduğunu ve gidişata hep birlikte engel olunması gerektiğini dile getirdi.

Sonrasında TKP Merkez Konseyi üyesi Ali Ufuk Arikan, gericiliğe karşı aydınlanmanın yanında, sermaye sınıfına karşı emekçilerin yanında ikirciksiz bir hat gerektiğini, Haziran'ın geriye bıraktığının bu olduğun söyledi, emperyalizme karşı yurtsever bir mücadelenin önemine işaret ederek, emekçi halkın yanında bu mücadelede TMMOB Genel Kurulu'na başarılar diledi.

Konuk konuşmalarıyla devam eden Genel Kurul'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı da konuşmalarını gerçekleştirdi.

Genel Kurul 29 Mayıs'a kadar sürecek.