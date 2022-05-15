Mücella Yapıcı Cem Yılmaz ve Yekta Kopan'a tepki gösterdi: 'Hepinizden özür dilerim' yanıtı

Başrollerinde Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola ve Çağlar Çorumlu gibi isimlerin bulunduğu ‘Erşan Kuneri’nin galası 12 Mayıs’ta Emek Sineması’nın yıkılması sonrası yapılan Grand Pera’da gerçekleşti.

Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen gala için seçilen yere Gezi Davası kapsamında hukuksuz şekilde tutuklanan Mücella Yapıcı’dan tepki geldi.

Yapıcı Yılmaz ve Kopan’ı etiketleyerek “Aşkolsun…Daha ’40’ımız çıkmadı… Canım acıdı… Emek Bizim… İstanbul Bizim…” dedi.

Yapıcı'nın mesajının ardından Yekta Kopan "Haklısınız. Hepinizden özür dilerim" ifadesini kullandı.