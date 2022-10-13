Mücadele sonuç verdi: HPV aşısı ücretleri yurttaşlara geri ödenecek

Ankara 62. İş Mahkemesi, HPV aşısının ücretsiz olması talebiyle açılan davada kararını açıkladı.

Tek dozu 1015 TL olan aşıyı yaptıran bir müvekkilin aşı bedelini SGK'dan talep etmesi üzerine açılan davada mahkeme, aşı bedelinin geri ödenmesine hükmetti. SGK, üç doz aşının bedelini faiziyle birlikte geri ödeyecek.

Karara ilişkin Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, "Yine kazandık. #HPVAşısıÜcretsizOlsun diye açtığımız davamız, kabul edildi. Gururluyuz" açıklamasında bulundu.

Kadın Dayanışma Komiteleri ise karar sonrasında, "Mahkeme, SGK’yı haksız buldu; aşıyı kendi imkânlarıyla yaptıran arkadaşımıza bu bedelin geri ödenmesine karar verildi. Aşı hayattır! Aşı hakkımızdan, sağlığımızdan ve yaşamlarımızdan vazgeçmiyoruz! " dedi.