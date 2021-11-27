MTV, ehliyet, pasaport, trafik cezası... Yapılacak zam oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu tebliğde yeniden değerleme oranı yüzde 36.20 olarak tespit edildi.

Bu oran üzerinden vergi, harç ve cezalar önümüzdeki yıl zamlanacak.

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren süresi 6 ay olan pasaport için 339 lira, 3 yıldan fazla süreli olanlar için 1477 lira ödenecek.

820 lira olan B sınıfı ehliyet harcı 2022'de bin 116 liraya yükselecek.

Yine bu oran doğrultusunda tüm trafik cezaları da zamlanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi de yine bu oran kapsamında artış gösterecek.