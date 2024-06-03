MSGSÜ’de Temel Eğitim bölümünün kapatılması kararına karşı tepkiler sonuç verdi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Senato Kurulu’nun iki hafta önce yaptığı toplantıda Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Temel Eğitim bölümünü kapatma kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

Fakülte Kurulu’nun görüşü alınmadan verilen bu karar öğretim üyeleri, öğrenciler ve mezunların tepkileriyle karşılanmıştı.

Farklı bölümlerden öğrencilerin temel sanat eğitimini aldığı, Türkiye’deki diğer güzel sanatlar fakülteleri için de bir kılavuz niteliğinde olan Temel Eğitim Bölümü’nün kapatılmak istenmesine karşı tepkiler sonuç verdi.

soL’un edindiği bilgiye göre bugün üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Fakülte Kurulu toplandı. Toplantıda Senato Kurulu’nun Temel Eğitim Bölümü’nü kapatma kararı oybirliğiyle reddedildi.

Rektör Handan İnci Elçi’nin de katıldığı toplantıda bütün bölüm başkanları söz alarak Senato Kurulu kararının yanlış olduğunu belirtti.

Senato Kurulu’na farklı alanlardan yanlış bilgilerin aktarıldığını ifade eden bölüm başkanları, bu bilgileri düzelterek Senato Kurulu kararının iptal edilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Fakülte Kurulu’nun bu toplantısının ardından Çarşamba günü toplanacak olan Senato Kurulu’nun Temel Eğitim Bölümü’nü kapatma kararının iptalini görüşeceği öğrenildi.

Geçmişi eskiye dayanıyor

1997 yılında Güzel Sanatlar Fakültesinin bölümlerinden biri olarak kurulan Temel Eğitim Bölümü'nün geçmişi eskiye dayanıyor.

Akademi yıllarında 1969 yılında Heykel Bölümünde Temel Sanat Eğitimi Kürsüsü kurulmuştu. Başlangıçta sadece Heykel Bölümü öğrencilerine Temel Sanat Eğitimi verilirken, ertesi yıl Akademinin bütün bölümlerine ortak bir disiplin olarak uygulanmaya başlanmıştı.

1977 yılında Akademide ortak olan Temel Disiplinler ve Kürsüler, Temel Sanat ve Bilimler Bölümü adı altında kurulan yeni bir bölümde toplanmış, Güzel Sanatlar Akademisi’nin 1982’de üniversiteye dönüşme sürecinde Temel Sanat ve Bilimler Bölümü kapatılmış ancak bu yeni yapılanma içinde Temel Sanat Eğitimi, her bölümün kendi içinde düzenlenen temel bir ders olarak varlığını sürdürmüştü.

1997’de yeniden açılan bölümde Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ile Mimarlık Fakültesi’nin Endüstriyel Tasarım Bölümü’ne servis dersleri veriliyor.

Ders programında Renk Teorileri, Uzakdoğu Sanatı, Görsel Sanatlarda Kompozisyon ve Teori, Sanatta Düşünce Temelleri adlı serbest seçmeli derslerin bulunduğu bölüm, 2018 yılında Üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde çeşitli alanların lisans mezunlarına açık olarak Sanatta Yeterlik Programı da başlatmıştı.

Bauhaus’tan beri şekillenen bir model olarak görülen Temel Eğitim Bölümü, Türkiye’de diğer güzel sanatlar fakülteleri için de bir kılavuz olma niteliği taşıyor.