MSB'den Yunanistan'daki 'Pontus' iddialarına tepki

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'da bazı siyasetçilerin bugün ortaya attığı 'Pontus' iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'Yunan Makamlarının Asılsız İddialarına İlişkin Açıklama' başlıklı açıklama şöyle:

"Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihî gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir.

Yunan siyasetçilerinin tarihî hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan söylemlerinin tamamı, Yunan halkını kandırmaya yönelik yalandır, ibretliktir.

Türk milletinin geçmişinde yüz kızartıcı bir gerçeklik arayanlar, kendilerini aldatmaktan başka bir sonuç elde edemezler!

100 yıl öncesine ilişkin hayaller kuranlar, öncelikle aynaya bakmalıdır. Bu açıdan Yunan siyasiler; tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal girişiminde atalarının kan donduran mezalimleriyle yüzleşmeli, aynı şekilde Anadolu'da ne işleri olduğunun cevabını vermelidir.

Sonuç olarak kirli tarihlerindeki mezalim ve katliamları k istemeyenler; bunu örtmek için giriştikleri kirli algı oyunlarından bir sonuç elde edemeyecek, tarih önündeki sorumluluklarından asla kurtulamayacaklardır."