MSB'den tahıl koridoru açıklaması: 'Anlaşmanın devam etmesinden yanayız'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlıktan 17 Temmuz'da süresi dolan ve Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik, Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna yetkilileriyle temasların, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam ettiği, İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'nden Rus personelin ayrıldığı açıklandı.

Suriye'yle ilgili açıklama yapan Albay Aktürk, "Komşumuz Yunanistan ile deprem sonrası gelişen olumlu havanın devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için karşılıklı çabalarımız sürmektedir" şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşanının dünya güvenliğine etkisini yakından takip ettiklerini bildiren Aktürk, "Daha fazla yıkım, gözyaşı ve dram yaşanmaması, ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için etkin, kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve insani krizi hafifletmeye yönelik her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Rusya tarafından durdurulan tahıl girişimine ilişkin de açıklamalarda bulunan Aktürk, şöyle devam etti:

"Tahıl Anlaşması'nın sürdürülmesine tüm dünya büyük önem vermektedir. Müşterek gayretlerle tesis edilen Anlaşma'nın küresel gıda krizinin önünün alınması için hayati rol oynadığı aşikardır. Ancak bilindiği üzere 17 Temmuz'da Rusya Federasyonu yaptığı açıklamayla Tahıl Girişimi Anlaşması'nın uzatılmayacağını ve durdurduğunu bildirmiştir. Küresel gıda fiyatlarının istikrara kavuşmasına büyük katkı sağlamakla birlikte tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesini temenni ediyoruz. 17 Temmuz'da süresi dolan ve Rusya Federasyonu tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin uzatılmasına yönelik BM, Rusya Federasyonu ve Ukrayna yetkilileriyle temaslarımız Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."