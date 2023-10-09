MSB'den Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: Petrol tesisi vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla bir petrol tesisi ile sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saat 22.00'de hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada "Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine saat 22.00'de hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünce kullanılan petrol tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak ve barınaklardan oluşan 6 hedef imha edilmiştir" ifadelerine yer verildi.,

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Türkiye’ye ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeydoğusundaki Derik ilçesine bağlı Beqil Teqil köyüne yakın bir petrol kuyusunu hedef aldı. ANHA’dan aktarılan habere göre savaş uçaklarının Kamışlı'da Ewda Gaz istasyonunu da hedef aldığı, saldırıda 60 yaşında bir kişinin yaralandığı kaydedildi.