MSB'den 'F-35' açıklaması: 'İstişarelere devam konusunda mutabık kaldık'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıklarına bağlı heyetlerin F-35 istişarelerine devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilki Ankara'da yapılan F-35 istişarelerinin ikinci turunun dün Washignton'da icra edildiği belirtildi.

MSB tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Türk ve ABD Savunma Bakanlıkları heyetleri ilki Ankara’da yapılan F-35 istişarelerin ikinci turunu 18 Ocak 2023 günü Washington/ABD’de icra etmişlerdir. Heyetler istişarelerin devamı konusunda mutabık kalmışlardır. Müteakip toplantının 2023 İlkbahar aylarında Ankara’da icra edilmesi planlanmaktadır."