MSB, yangınların uzaydan görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarının uzaydan görüntülerini paylaştı.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarının uzaydan görüntülerini paylaştı.

MSB, sosyal medya hesabından, "Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi" açıklamasında bulunarak yangınların uzaydan görüntülerine yer verdi. 

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