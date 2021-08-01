MSB, yangınların uzaydan görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarının uzaydan görüntülerini paylaştı.
MSB, sosyal medya hesabından, "Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi" açıklamasında bulunarak yangınların uzaydan görüntülerine yer verdi.
1️⃣ Uzaydaki gözümüz olan yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydularımız Göktürk-1 ve Göktürk-2, yangın söndürme çalışmalarında kullanılması için Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını uzaydan görüntüledi. https://t.co/n3r3CZjEOb pic.twitter.com/3ZBqaEIxD6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 1, 2021