MSB, Washington’da ABD'li yetkililerle toplantı düzenlendiğini duyurdu: 'Olumlu ve yapıcı...'

Milli Savunma Bakanlığı, Washington’da Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı düzenlendiğini açıkladı.

İkili ve bölgesel savunma güvenlik konularının konuşulduğu askeri heyetler arasındaki toplantının "olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiği" duyurulurken, bir sonraki toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındığı açıklandı.

Açıklamada görüşmeye ilişkin, ”Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" denildi.