MSB: Türk hava sahası ve karasularına yönelik 1123 ihlal gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından Türk hava sahası ve karasularına yönelik gerçekleştirilen ihlal ve taciz sayısını açıkladı.

MSB'nin açıklamasına göre, Yunanistan tarafından geçen sene Türk hava sahası ve karasularına yönelik toplam 1616 ihlal ve tacizde bulunuldu. 2022 yılının ilk sekiz ayında ise 1123 ihlal ve ihlal gerçekleştirdi.

Açıklamada, "Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu sürekli yükseltmeye çalışan Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, 15 Ağustos'tan bugüne kadar görev uçuşundaki Türk jetlerini 14 ayrı olayda toplam 3 bin 372 saniye radar kilidi atarak taciz etti" ifadelerine yer verildi.