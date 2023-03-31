MSB: Tahıl koridorunda 25 milyon tondan fazla tahıl taşındı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, tahıl koridorundan 19 Mart'tan bugüne kadar 31 gemiyle 1 milyon 215 bin 354 ton tahıl taşındı. Böylece tahıl koridorundan geçen tahıl miktarı 25 milyon tonu geçti.

DHA'nın haberine göre, devam eden sevkiyat kapsamında, Ukrayna limanlarından dün itibarıyla ayrılan gemi sayısı 851'e ulaştı.

Açıklanan bilgilere göre koridordan geçen tahılların yüzde 40'ı Avrupa'ya, yüzde 30'u Asya'ya, yüzde 13'ü Türkiye'ye, yüzde 12'si Afrika'ya ve yüzde 5'i Orta Doğu'ya taşındı.