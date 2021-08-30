MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine düzenlenen 'Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar ifade edildi:

“Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”