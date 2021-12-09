MSB: Kuzey Irak'ta 3 asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 3 askerin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde bugün teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.