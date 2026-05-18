MSB itiraz etti: Kılıçlı yemin gerekçesiyle ihraç edilen teğmenin göreve iade kararı durduruldu

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni sonrasında, dönem birincisi teğmenlerin öncülüğünde kılıç çatılıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı eşliğinde subay andı okunmuştu.

Bu geleneksel kutlama etkinliğinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde soruşturma başlatılmış ve Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, aralarında Deniz Demirtaş'ın da bulunduğu 5 teğmen hakkında "hizmete engel davranışlarda bulunmak" gerekçesiyle ihraç kararı vermişti.

İhraç edilen teğmenler ve dönemin bazı komutanları yargı yoluna başvurmuştu.

İhraç kararının ardından Ankara 21. İdare Mahkemesi'nde açılan iptal davasında ilk karar Teğmen Deniz Demirtaş lehine çıkmıştı. Mahkeme, oybirliğiyle verdiği iptal kararının gerekçesinde teğmene isnat edilen disiplinsizlik suçlamasının somut delillerle ortaya konulamadığını belirtmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Teğmen Demirtaş'ın mesleğe iadesine ve yoksun kaldığı maddi hakların faiziyle ödenmesine hükmedilmişti.

Bu iptal kararının ardından Teğmen Deniz Demirtaş, geçtiğimiz 13 Mart'ta TSK'deki görevine resmen geri dönmüştü.

Üniformasını ikinci kez çıkarmak zorunda kaldı

Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin kararını kabul etmeyen Milli Savunma Bakanlığı, dosyayı Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyarak yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Bakanlık, ihraç edilen teğmenin kaldırılan andın okunması planlamasında rol aldığını ileri sürerek kararın bozulmasını istedi.

Yapılan inceleme sonucunda istinaf mahkemesi, MSB'nin talebini haklı bularak idare mahkemesinin iade kararının yürütmesini durdurdu.

Alınan bu son karar doğrultusunda, mart ayında görevine geri başlayan Teğmen Deniz Demirtaş istinaf incelemesi sonlanana kadar görev yapamayacak ve üniformasını ikinci kez çıkarmak durumunda kalacak.

Dosyaya ilişkin nihai kararı ise istinaf mahkemesinin esastan yapacağı inceleme belirleyecek.