MSB Irak'ın kuzeyinde bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki bir üs bölgesine yapılan havan saldırısında bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yapılan karşı atışlar neticesinde 3 terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.