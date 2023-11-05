MSB duyurdu: Suriye'de bir asker 'silah kazası'nda yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki "Zeytin Dalı Harekatı bölgesi"nde sözleşmeli er Onur Özbek’in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Özbek'in "silah kazası" sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.