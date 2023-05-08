MSB duyurdu: Suriye'de bir asker 'silah kazası' sonucu yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye'nin İdlib kentindeki "Bahar Kalkanı Harekat bölgesi"nde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim "silah kazası" sonucu yaşamını yitirdi.

Bakanlık "Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi"ndeki bir üs bölgesinde "silah kazası" sonucu yaralanan Uzman Çavuş Sevim'in hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mehmet Sevim'in İstanbul Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evine gelen askeri yetkililer, yakınlarına acı haberi verdi.

AA'nın aktardığına göre memleketi Aksaray'da toprağa verileceği öğrenilen Sevim'in ailesi de defin işlemleri için yola çıktı.