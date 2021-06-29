MSB: 12 göçmen Yunanistan tarafında çırılçıplak soyulup dövülerek Türkiye'ye gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Yunanistan'dan Türkiye tarafından gönderilen sığınmacılara ilişkin bir açıklama geldi.

"Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12’si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubu Edirne sınırında yakalandı. Edirne Valiliği’nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir" denilirken, açıklamada "Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir" iddiasına yer verildi.

Türkiye ödenek karşılığı kabul ediyor

Geçtiğimiz hafta Brüksel'de yapılan AB Zirvesi'nde konuşan Almanya Başbakanı Merkel, "Türkiye ile ilişkiler konusunda kapsamlı bir tartışma yürüttük. Komisyon bize burada mülteci anlaşmasını ne şekilde uzatabileceğimiz konusunda bir rapor sundu. Bunlar şimdi resmen onaylanacak. Biz bu raporu kabul ettik. 3 milyarlık ek bir kaynak aktarımı söz konusu" demişti.

Birlik, Türkiye'ye sunduğu maddi desteğin karşılığında Yunan Adaları'na ulaşan sığınmacıların Türiye'ye geri alınmasını talep etmiş, Türkiye de bunu kabul etmişti.