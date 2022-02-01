MP'den ve TDP'den istifa eden 66 kişi CHP'ye katıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) ve Memleket Partisi’nden (MP) istifa ederek CHP'ye katılan 66 kişiye rozetleri parti genel merkezinde yapılan törenle takıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “Daha önce CHP’ye oy vermemiş insanlarımız da bize katılıyor” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) ve Memleket Partisi’nden (MP) istifa eden 66 kişi CHP'ye katıldı. CHP Genel Merkezi'nde dün yapılan törende yeni partililere rozetleri takıldı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Ali Öztunç katıldı.

Rozeti takılan siyasetçiler arasında, TDP Genel Sekreter Yardımcısı Gizem Bilgin, Ankara İl Başkan Vekili Alper Bilgin, Mersin İl Başkanı Savaş Pınarbaşı; MP Parti Meclisi Üyesi Özlem Kaya ile parti kurucularından Çiğdem Bayraktar Ör, Alper Karaoğlan da yer aldı.