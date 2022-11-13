Mozambik'ten Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı başladı

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır doğalgaz çıkarılması için çalışmaların yürütüldüğü Mozambik'te gaz ihracının bugün başladığını duyurdu.

Mozambik Ulusal Petrol Enstitüsü, geçen ay sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatının ilk partisinin Avrupa ülkelerine yapılacağını açıklamıştı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla enerji krizine giren Avrupa ülkelerinin Mozambik'ten ne kadar LNG satın alacağı henüz bilinmiyor.

Doğalgaz yabancı tekellerin elinde

Kuzeydeki Cabo Delgado bölgesinde yer alan Rovuma Havzası'nda sahilden uzak bir alanda keşfedilen 100 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi, Mozambik'i doğalgaz açısından Nijerya ve Cezayir'in ardından Afrika'nın en zengin üçüncü ülkesi konumuna taşıdı.

Ülkede çıkarılan LNG'nin imtiyaz sahipleri arasında Fransız şirket TotalEnergies, ABD'li petrol tekeli Exxon Mobil, Güney Afrika şirketi Sasol ve İtalyan Eni firmaları bulunuyor.

Mozambik, sahip olduğu zengin doğal kaynaklara rağmen dünyanın fakir ülkeleri arasında. (AA)