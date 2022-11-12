Erdoğan: Karadeniz gazını önümüzdeki sene kullanmaya başlayacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğalgaz Verme Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. "Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getireceğiz" diyen Erdoğan, "Karadeniz doğalgazını inşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz yıl aşırı yağışlardan dolayı Batı Karadeniz'de ciddi sel felaketleri yaşadık. Milletimizin yaralarını sarmak için devlet olarak bizzat bakanlarımızın koordinasyonunda sahaya indik. Hamdolsun, kısa sürede ilçelerimizin alt yapılarını onardık, insanlarımızın yararlarını sardık.

Bakanlığımız ilgili kurumlarımız ve dağıtım şirketlerimiz 14 ay gibi kısa sürede 4 ilçemizi de doğalgaza kavuşturdu. Bir hayal gerçek oldu, Abana, Bozkurt, Cide doğalgaza kavuştu. Sizin gözlerinizdeki mutluluk bizim de mutluluğumuzdur.

85 milyon liralık yatırımla 75,5 kilometre boru hattı döşedik. Vatandaşlar doğalgaz aboneliğine büyük teveccüh gösterdi. Kış aylarının çetin geçtiği bu bölgemizde sobayla ısınma ve diğer ihtiyaçları gidermenin getirdiği zahmetler doğalgazın temizliğine bıraktı. Doğal gaz yatırımları sadece 4 ilçe ile sınırlı kalmayacak. Küre, Çatalzeytin, Araç'a doğalgaz hatlarını ulaştıracağız. 750 milyon lira maliyetle 300 kilometrelik hat oluşturup dağıtım için 245 milyon liralık yatırım yapacağız. 4 yılda 660 kilometrelik boru hattı döşeyeceğiz. 1 milyar lirayı bulan toplam yatırım tutarıyla Kastamonu'nun doğalgaza kavuşmayan ilçesi kalmayacak.

Hükümete geldiğimizde 5 şehir ve 57 yerleşim yerinde doğalgaz vardı. Şimdi 81 il merkezi 669 yerleşim yerinde vatandaşlar doğalgazdan faydalanıyor. 58 milyon kişi doğalgazdan yararlanıyor. 10 milyon vatandaşımız da dilediği zaman abonelik yaptırarak konfordan yararlanabilir. Dünyanın etrafında 5 tur atabilecek doğalgaz şebeke alt yapısıyla uzak yakın demeden Türkiye'nin her yerine ulaştık."