Mozambik'te bütçe krizi: Kamu çalışanlarının '13. maaşı' iptal edildi

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, parlamentoda yaptığı konuşmada, kamu çalışanlarının Aralık ayı ikramiyesini alamayacaklarını duyurdu.

"13. maaş" olarak da bilinen ikramiyeye ilişkin yıllık ulusa sesleniş konuşması sırasında Nyusi, tüm kamu çalışanlarının maaşlarını birleştirmeyi amaçlayan yeni Tek Maaş Tablosu'nun (TSU) uygulanmasından kaynaklanan yüksek harcamalara atıfta bulunarak tedbirin gerekliliğini öne sürdü.

TSU, devlet başkanının maaşını bir ölçüt olarak belirleyerek, makamları ne olursa olsun tüm kamu çalışanlarının maaşlarını dengelemeyi amaçlıyor. Ölçek, ilk seviye en düşük ve son seviye en yüksek maaş olmak üzere 21 maaş seviyesini içeriyor. Mozambik'te kamu çalışanlarının seviyesi, akademik nitelikler, kıdem, kariyer ve yaş olmak üzere dört kritere göre belirleniyor.

'Kayırmacılık ve yolsuzluğa son verelim'

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, “Geçmişte, bazı bakanlıklar diğerlerinden daha fazla ödediği için kamu hizmetinde birçok kayırmacılık ve hatta yolsuzluk sorunu vardı. Buna bir son verelim” dedi.

TSU ile ilgili mali yükün "devasa" olduğunun altını çizen Devlet Başkanı Filipe Nyusi, son iki aydır devletin geriye dönük ödemeler yaptığını ve bunun ülke bütçesini de etkilediğini sözlerine ekledi.

'İyi niyet yeterli değil. Güçlü bir ekonomi için koşullar olmalı'

Filipe Nyusi aynı zamanda hükümetin "bu sosyal grubun savunmasızlığı göz önüne alındığında" ülkedeki tüm emeklilerin fazladan maaş almalarını sağlamak için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Nyusi, hükümetin kamu sektörünün "tüm çalışanlarına daha iyi sosyal koşullar sunma" taahhüdünün altını çizerek, "bu iyi niyetin TSU'nun benimsenmesiyle kanıtlandığını" belirtti. Nyusi "Ancak iyi niyet yeterli değil. Güçlü bir ekonomi için koşullar olmalı" diye ekledi.