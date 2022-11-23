Motosikletten attıkları cisimle öğrenciyi yaralayan 2 kişi tutuklandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, motosikletten attıkları cismin gözüne isabet ettiği öğrencinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçenin Yenimahalle Mahallesi'nde 18 Kasım'da seyir halinde oldukları motosikletten attıkları cismin kaldırımda yürüyen 3 öğrenciden Hatice Aslan'ın (22) gözüne isabet ederek yaralanmasına yol açması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Ahmet K. (26) ile arkasındaki Bilal K'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Yenimahalle Mahallesi'nde, seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Hatice Aslan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Olayın ardından yakalanan Ahmet K. ve Bilal K. emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere "içi su dolu balon fırlattıklarını" iddia etmişti.
Olay, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kayda alınmıştı.