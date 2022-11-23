Motosikletten atıkları cisimle bir kadının gözünü yaralayan iki şüpheli gözaltına alındı

18 Kasım günü Mersin'in Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda yürüyen kadınların yanından motosikletle geçen şüphelilerin attığı cisim, Hatice Aslan'ın sağ gözüne isabet etmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Aslan'ın korneası zarar görmüştü.

DHA'nın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Ahmet K. ve Bilal K. oldukları tespit edilen şüpheliler, polis tarafından adreslerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde olayı, sosyal medyada gördükleri su dolu balonla ilgili videolar üzerine gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüphelilerin ifadelerinde başka kişilere de su dolu balon attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.