Mersin'de yolda yürüyen kadınlara saldırı: Bir kadının gözünü kaybetme riski var

Mersin'de kimliği belirsiz motosikletli iki şahısın yolda yürüyen üç kadına fırlattığı cisim bir kadını yaraladı. Atılan cisim ile yaralanan kadının bir gözünü kaybetme riski olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

Mersin'de motosikletle hareket halinde olan kimliği belirsiz iki şahıs, yolda yürüyen üç kadına cisim fırlattı. Fırlatılan cismin isabet ettiği bir kadın yaralandı. 

MersinHaber'in haberine göre; söz konusu olay 18 Kasım Cuma akşamı saat 20.21 sıralarında 2. Çevreyolu'nda yaşandı. Kaldırımda yürüyen üç kadına yaklaşan, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletten atılan cisim Hatice Aslan isimli genç kadının gözüne isabet ederek genç kadını ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Aslan'ın bir gözünü kaybetme riskinin olduğu ifade edildi.

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