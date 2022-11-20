Mersin'de yolda yürüyen kadınlara saldırı: Bir kadının gözünü kaybetme riski var

Mersin'de motosikletle hareket halinde olan kimliği belirsiz iki şahıs, yolda yürüyen üç kadına cisim fırlattı. Fırlatılan cismin isabet ettiği bir kadın yaralandı.

MersinHaber'in haberine göre; söz konusu olay 18 Kasım Cuma akşamı saat 20.21 sıralarında 2. Çevreyolu'nda yaşandı. Kaldırımda yürüyen üç kadına yaklaşan, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletten atılan cisim Hatice Aslan isimli genç kadının gözüne isabet ederek genç kadını ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Aslan'ın bir gözünü kaybetme riskinin olduğu ifade edildi.