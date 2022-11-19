Tokat'ta özel hastanede hastaya şiddet olayına ilişkin soruşturma başlatıldı

Tokat’ta faaliyet gösteren Medicalpark Hastanesi'nde bilinci yerinde olmayan felçli hastaya iki hemşirenin şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı.

Hemşirelerin cihazlara bağlı olduğu halde hastanın çarşafla yüzünü kapatıp elleriyle ağzını ve boğazını sıktığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

'Kovuşturmaya yer yoktur' kararı

Tedavisi devam eden hastanın, görüntülerin ortaya çıkması üzere Tokat Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulunduğu, ancak şikayetin “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı verilerek geri çevrildiği bildirilmişti.

Hastanın bunun üzerine, Sağlık Bakanlığına şikayette bulunarak Tokat Cumhuriyet Savcılığına yeni bir suç duyurusunda daha bulunduğu bildirildi. Hastane yönetiminin iki hemşireyi işten çıkardığı da belirtilmişti.

Valilikten suç duyurusu

Bilinci yerinde olmayan felçli hastaya uygulanan kötü muamelenin yer aldığı görüntülerin basında yer almasının ardından Tokat Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tokat ilimizde hizmet veren özel bir hastanede yaşanan ve ulusal basında yer alan 'Hemşireler felçli hastanın ağzını ve boğazını böyle sıktı' başlıklı haberler üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür. Hastalarımızdan M.A., 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı ilimizdeki bir özel hastaneye başvurmuş olup, tedavisinin bir bölümü genel yoğun bakım ünitesinde sürdürülmüştür. Hasta 09.07.2022 tarihinde yoğun bakımda tedavisi devam ederken, uygulanan ilaçlardan dolayı ajite halde, burnuna takılı solunum cihazını çıkartmaya çalıştığı, bu sırada hemşirelerden birisinin yanına gelerek, hastanın elini hızlı şekilde iterek engel olduğu, sonrasında el bileğinden yatağa bağlamak sureti ile hastanın elini sabitlediği tespit edilmiştir. Sonrasında başka bir hemşire daha olaya müdahil olmuştur. Hastanın bu harekete tepki vermesi üzerine eylemine son veren hemşire sonrasında hastanın yanından uzaklaşmıştır. Süreç sonunda hastamızın tedavisine devam edilmiş, şifahen taburcu olmuştur. Olay Tokat İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirildiği andan itibaren, soruşturma açılmış, bir başhekim yardımcısı ve yoğun bakım uzmanı görevlendirilmiştir. Soruşturma tarihinde ilgili hemşirenin iş akdine son verilmiş, diğer hemşireye de hastane tarafından kınama cezası verilmiştir. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüz Hukuk Birimi tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur."

Soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu hastaneden yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu.