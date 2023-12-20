Motosikletli kadına çarpan Suudi turist gözaltına alınmadı, ülkesine döndü

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, 30 Kasım’da Avrasya Tüneli’nin Aksaray çıkışında motokurye Yunus Emre Göçer’e çarpmıştı. Göçer hayatını kaybetmişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmud’un 2 Aralık’ta yurtdışına çıktığı belirlenmişti.

TV 100’den Gül Gündüz’ün haberine göre, benzer bir olayın 11 Eylül 2023’te Bodrum'da yaşandığı ortaya çıktı. Yalıkavak’tan Gümüşlük’e motosikletle giden dans hocası Saliha Alemdar’a Suudi bir turist kiraladığı arabayla çarptı. Olayın ardından pişman olduğunu söyleyen şahıs gözaltına bile alınmadan ülkesine döndü.

'Yurtdışına çıkış yasağı konulabilirdi'

Kazada oluşan sakatlık nedeniyle üç aydır yatağa bağımlı kalan Alemdar, Suudi turist ülkesine döndüğü için hesap soramadıklarını kaydetti. "Bu adam benim hayatımı mahvetti" diyen 35 yaşındaki Alemdar, turistin ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu da söyledi.

Alemdar’ın avukatı Seyhan Candan ise "Yurtdışına çıkış yasağı konulabilirdi. Gerekli yerlere gerekli müracaatları yaparak cezasızlığın önüne geçmeye çalışacağız" dedi.