Motosikletle silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Kağıthane'de üç kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, maskeli şüpheliler, Harmantepe Mahallesi Beyler Sokağı'ndaki bir kahvehanede, aralarında husumet olduğu iddia edilen Yusuf K'ye silahla ateş açtı.

Olayda, Yusuf K'nin yanı sıra Sadettin Y. ve Hüseyin S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.