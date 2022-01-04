Motosikleti çaldı diye kovaladı, aracıyla çarpınca evin duvarı yıkıldı: Bir kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 20.00 sıralarında 203/30 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir fast food işletmesine ait 35 AZA 683 plakalı motosikleti çalan Musa Bakır (17), olay yerinden kaçtı.

Bunun üzerine işyeri sahibi F.Y. otomobiliyle, burada kurye olarak çalışan H.K. ise motosikletle Bakır'ı kovalamaya başladı.



Yaşanan kovalamacada motokurye H.K., 205/2 Sokak’ta Bakır’ı yere düşürdü. Burada yaşanan arbedede H.K., Bakır tarafından bıçakla yaralandı.

Daha sonra işyeri sahibi F.Y., kaçmaya devam eden Bakır’ın kullandığı motosiklete 205/3 Sokak’ta otomobiliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, savrularak çarptığı 3 katlı bir binanın giriş katındaki evin duvarını yıktı. Otomobil ise takla attı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Musa Bakır, Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılırken, yaralılardan motokurye H.K., ile otomobil sürücüsü F.Y., ise başka hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır, daha sonra sevk edildiği İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Akşam işten eve geldiğinde çocukları ile birlikte oturma odasında oturduklarını belirten İrfan Onat T., “Oğlum Ali T. (5) kanepede oturmuş ders çalışıyordu. Büyük bir gürültü duydum ve bomba patladı sandım. Tuğlalar kafamın yanına geldi, çocuğum koltuktan savruldu. Dışarı çıktığımda arabayı ve motosikleti gördüm. Bir kişi yerde yatıyordu ve otomobil sürücüsü de aracın camını kırarak dışarı çıktı. Ardından da kaçıp gitti” dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (İHA)