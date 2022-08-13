İki gün önce motorine gelen 82 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine zam geldi.
Bugündne itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorinin ardından benzine de zam geldi
İki gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzine zam geldi.
Haber Merkezi
İki gün önce motorine gelen 82 kuruşluk zammın ardından bu kez de benzine zam geldi.
Bugündne itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi.