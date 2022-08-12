'Çernobil'le karşılaştırılabilecek bir felaket olur' uyarısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali olan Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları görüşmek üzere Perşembe günü toplandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna'ya santralin bulunduğu bölgenin askerden arındırılması çağrısı yaptı.

Guterres yaptığı açıklamada "Tesis askeri operasyonların bir parçası olarak kullanılmamalı. Bunun yerine bölgenin güvenliğini sağlamak için silahsızlandırılmış bir güvenli çevre üzerine teknik düzeyde acil bir anlaşmaya ihtiyaç var" dedi.

ABD, Guterres'in önerisine destek verirken, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu tesisi ziyaret etmeye çağırdı.

'Çernobil'le karşılaştırılabilecek bir felaket olur'

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise Ukrayna'nın tesise yönelik saldırılarının dünyayı Çernobil'le karşılaştırılabilecek bir nükleer felaketin eşiğine ittiğini söyledi. Nebenzya Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin tesisi bu ay en kısa sürede ziyaret edebileceğini söyledi.

Tesise yönelik saldırılara ilişkin Ukrayna ve Rusya karşılıklı suçlamalarda bulunuyor.

Mart ayında kısmen Rusya’nın denetimine geçen Zaporijya bölgesinde oluşturulan askeri-sivil idarenin temsilcileri dün Ukrayna güçlerinin tesis yakınlarını iki kez vurduğunu ve vardiya değişimine engel olduğunu belirttiler.

Ukrayna'nın Energoatom kurumu ise radyoaktif maddelerin depolandığı yer de dahil olmak üzere tesisin dün beş kez vurulduğunu duyurdu.