Motorine zam geliyor

Motorin grubunda geceyarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı. Ancak yarından yine bir zam haberi geldi.

NTV'nin haberine göre Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 liradan satılıyor. Beklenen zammın gerçekleşmesi durumunda motorin fiyatı 25,37'ye yükselecek. Benzinin litresi ise ortalama 25,2 liradan satılıyor.