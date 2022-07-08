Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz… KÖİ projeleri hariç

Kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılan ve özel şirketler tarafından yaptırılıp işletilen köprü ve otoyollarda ise bayramda ücretsiz ya da indirimli geçiş olmayacak.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla söz konusu otoyol ve köprülerden yararlananlar, kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli faydalanacakların tespitine ilişkin karar kapsamı dışında tutulacak.

Aynı kararla, 9 Temmuzdan başlamak üzere belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanacaklar da söz konusu kararname dışında tutularak, belediyelere bu yönde ücretsiz hizmet verebilme imkanı tanındı.

Bu kapsamda 9 Temmuzdan başlamak üzere Kurban Bayramı ve 15 Temmuz anma etkinlikleri süresince Başkentray, Marmaray ve İzban seferleri de ücretsiz olacak.

