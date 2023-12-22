Önceki gün benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapılmıştı.
Bugünden itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.
Zamdan sonra İstanbul'da motorinin litresi 37,11 kuruşa yükseldi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Burcu Günüşen
Haber Merkezi
Haber Merkezi
YEKTA ARMANC HATİPOĞLU
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erhan Nalçacı
Haber Merkezi
Ogün Eratalay
Özkan Öztaş
Motorine zam geldi
Benzinin ardından motorine de 1 lira 46 kuruş zam yapıldı.
Haber Merkezi
Önceki gün benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapılmıştı.
Bugünden itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.
Zamdan sonra İstanbul'da motorinin litresi 37,11 kuruşa yükseldi.