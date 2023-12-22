Motorine zam geldi

Benzinin ardından motorine de 1 lira 46 kuruş zam yapıldı.

Haber Merkezi

Önceki gün benzinin litresine 1 lira 46 kuruşluk zam yapılmıştı.

Bugünden itibaren motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı.

Zamdan sonra İstanbul'da motorinin litresi 37,11 kuruşa yükseldi. 