Motorinin litresine aralık ayının son 2 gününde toplam 1 lira 40 kuruş indirim gelmişti.
Bugün ise motorine 1 lira 16 kuruş zam yapıldı.
Zamdan sonra İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 67 kuruşa yükseldi.
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine zam geldi
Bugün motorine 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. Motorinin litresi 23 lira 67 kuruşa yükseldi.
Haber Merkezi
Motorinin litresine aralık ayının son 2 gününde toplam 1 lira 40 kuruş indirim gelmişti.
Bugün ise motorine 1 lira 16 kuruş zam yapıldı.
Zamdan sonra İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 67 kuruşa yükseldi.