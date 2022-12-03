Meral Akşener'den 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na hayır demeyeceğiz' çıkışı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'den cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin çarpıcı bir çıkış geldi.

"Mansur Bey'e de adı geçtiği için Ekrem Bey'e de hem CHP'nin hem İYİ Parti'nin hem o masada oturan diğer siyasi partilerin seçmenlerinin de sevgisi ve saygısı var. Bütün anketlere ikisi birden konuluyor. Hatta ben aleni bir biçimde, 6'lı Masa'nın mensuplarına da söylemiştim, iki arkadaşımızdan biri bu masada aday gösterilirse hayır demeyeceğiz dedim" ifadesini kullanan Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"İkisinin de adaylığının, bizimle ilgili olmadan çok konuşulduğu dönemde ve hiçbir genel başkanın adının geçmediği dönemde bana sorulan soruya partinin görüşü olarak 'iki belediye başkanı arkadaşımızdan birinin aday gösterilmesi halinde hayır demeyeceğiz'diye televizyonlardan söyledim. Ne Ekrem Başkan'la ne Mansur Başkan'la adaylık üzerine herhangi bir teklif veya başka bir görüşme olmadı. 'İmamoğlu'ndayız'tweetinden önce 'Kozan'dayız' demiştim, niye kimse üzerine alınmadı."