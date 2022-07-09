Motorine zam geldi

Son gelen 2 lira 8 kuruşluk indirimin ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 81 kuruşluk zam geldi.

Zam sonrası İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 61 kuruştan, 25 lira 42 kuruşa çıktı.