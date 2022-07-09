Son gelen 2 lira 8 kuruşluk indirimin ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 81 kuruşluk zam geldi.
Zam sonrası İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 61 kuruştan, 25 lira 42 kuruşa çıktı.
Haber Merkezi
soL - İzmir
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Motorine zam geldi
Motorinin litresine bugün itibariyle 81 kuruşluk zam geldi.
Haber Merkezi
Son gelen 2 lira 8 kuruşluk indirimin ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 81 kuruşluk zam geldi.
Zam sonrası İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 61 kuruştan, 25 lira 42 kuruşa çıktı.