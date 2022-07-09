Motorine zam geldi

Motorinin litresine bugün itibariyle 81 kuruşluk zam geldi.

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Son gelen 2 lira 8 kuruşluk indirimin ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 81 kuruşluk zam geldi.

Zam sonrası İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 61 kuruştan, 25 lira 42 kuruşa çıktı. 

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